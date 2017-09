Fischernetze und Hausmüll

70 Prozent des an den Stränden von Nord- und Ostsee gefundenen Mülls ist aus Plastik. Während an der Nordsee Fischerei-Überreste dominieren, sind es an den Stränden der Ostsee Hinterlassenschaften von Touristen wie Zigarettenstummel oder Lebensmittelverpackungen.

Gefährdung für ganze Populationen von Meereslebewesen

Das Bundesumweltministerium betont, dass der Müll Meereslebewesen und Vögel gefährde. Entweder würden sie die Abfallpartikel verschlucken oder sich in den illegal im Meer entsorgten Fangnetzen verheddern. Ganze Populationen verschiedener Robbenarten, Vögel und Schildkröten seien deshalb bedroht. Auch in Speisefischen lagerten sich Müllpartikel an, die der Mensch dann über seine Nahrung aufnehme.

Fischer sammeln in Nord-und Ostsee Müll

Um die Abfälle in den Meeren zu verringern, setzt das Umweltministerium vor allem auf Müllvermeidung und -entsorgung. In einer ersten staatlich geförderten Maßnahme sammeln bereits 120 Fischer während ihrer Arbeit Müll aus der Nord- und Ostsee. Auch soll das Thema Meeresmüll in Lehrplänen verankert und der Einsatz von Fischereinetzen neu reguliert werden.