Nach der Saarland-Wahl sieht sich die siegreiche CDU im Aufwind. Der Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Volker Kauder, sagte am Sonntagabend in der ARD, für die Union bedeute das Ergebnis Auftrieb. Die SPD mit ihrem neuen Vorsitzenden Martin Schulz sei zu schlagen. Der parlamentarische Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe, Max Straubinger, sagte dem MDR am Montag, das Wahlergebnis werde die Union beflügeln. Es sei zugleich eine Absage von Rot-Rot oder Rot-Rot-Grün.

Schulz räumte die Niederlage seiner Partei ein, äußerte sich aber kämpferisch. Das Ziel bleibe ein Regierungswechsel in Berlin. Vor der Wahl hatte sich die SPD im Saarland Chancen auf einen Regierungswechsel ausgerechnet. Offen wurde ein rot-rotes Bündnis diskutiert.

Alles deutet auf Schwarz-Rot

Der Schulz-Schub zahlte sich für Saar-SPD aber nicht aus. Mit 29,6 Prozent schnitt sie einen Prozentpunkt schlechter ab als 2012. Die CDU mit Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer verbesserte sich dagegen um 5,5 Prozentpunkte auf 40,7 Prozent.

Blumen für die CDU-Frontfrau Kramp-Karrenbauer. Bildrechte: dpa Die Linke mit dem Spitzenkandidaten Oskar Lafontaine erreichte 12,9 Prozent, die AfD zog mit 6,2 Prozent erstmals in den Saarbrücker Landtag. Grüne, FDP und Piraten scheiterten an der Fünf-Prozent-Hürde. Somit deutet alles auf eine Fortsetzung der bisherigen großen Koalition hin.



CDU-Vize Julia Klöckner warnte, die Bundestagswahl im September sei noch nicht gewonnen. Aber es gebe keinen Grund, sich treiben zu lassen und schon jetzt in den Wahlkampfmodus zu schalten. Von Kanzlerin Angela Merkel erwarteten die Menschen erst einmal, dass sie ihre Regierungsarbeit erledige.

SPD-Fraktionsvize Carsten Schneider sagte dem MDR, das Ergebnis sei nicht das, was sich die Partei gewünscht habe. Am Ende sei es wie bei einer Oberbürgermeisterwahl gewesen. Die Menschen hätten Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer gewollt und deswegen für die Union gestimmt.

SPD glaubt weiter an ihre Chance

Die SPD will trotz ihres Dämpfers im Saarland das rot-rot-grüne Projekt nicht abschreiben. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer sprach sich dafür aus, sich in Berlin bis zum Schluss alle Optionen offenzuhalten. Der Sprecher des linken SPD-Flügels, Matthias Miersch, meinte, im Saarland sei es nicht um Bündnisfragen gegangen, sondern um saarländische Persönlichkeiten. Auch die Jusos lehnen es ab, den Wahlausgang als ein Signal für die kommende Bundestagswahl zu deuten.

Linke-Spitzenkandidat Dietmar Bartsch forderte die SPD sogar dazu auf, sich zu Rot-Rot-Grün zu bekennen. Für einen Politikwechsel seien klare Aussagen notwendig. Der Geschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, sagte, man könne im Saarland sehen, wenn man eine große Koalition ablösen wolle, brauche man die Grünen.

Am Montag wollen die Parteien in Berlin über den Ausgang der Saarland-Wahl beraten. Im Mai stehen zwei weitere Landtagswahlen bevor: in Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz. In beiden Ländern regieren SPD-Ministerpräsidenten mit Hilfe der Grünen.