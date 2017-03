Das Saarland will Wahlkampfauftritte türkischer Politiker verhindern. Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer kündigte an, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um dies durchzusetzen.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière stellte klar, dass Wahlkampfauftritte türkische Politiker in Deutschland untersagt würden, wenn "Strafbarkeitsgrenzen überschritten sind". Das sei der Fall, wenn ausländische Minister in Deutschland den Wolfsgruß zeigten, das Zeichen türkischer Ultra-Nationalisten. Ein weiterer Grund wäre für de Maizière, wenn ausländische Politiker Deutschland mit respektlosen Nazivergleichen diskreditieren oder wenn sie den Versuch unternehmen, die Bundesrepublik zu kränken. De Maizière sagte, als Bundesinnenminister dulde er es nicht, wenn sich durch Aufwiegelung der innertürkische Konflikt in Deutschland zuspitze und Unfrieden zwischen Teilen der Bevölkerung geschaffen werde. Sollten die von ihm gezogenen Grenzen überschritten werden, dann werde gehandelt und das nicht vorher angekündigt.

Über Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in EU-Staaten ist zwischen beiden Seiten ein heftiger Streit entbrannt. Türkische Minister haben im Wahlkampf für die Einführung eines Präsidialsystems in ihrer Heimat wiederholt ein Recht auf Einreise in die EU und freie Meinungsäußerung eingefordert.



Dagegen stellte das Bundesverfassungsgericht für Deutschland klar, weder das Grundgesetz noch das Völkerrecht gebe ausländischen Staatsoberhäuptern und Regierungsmitgliedern einen Anspruch, in das Bundesgebiet einzureisen, um amtliche Funktionen auszuüben.