Der Terrorverdächtige al-Bakr erhängte sich in seiner Zelle in der JVA Leipzig. Zuvor wurde ihm 32 Stunden kein Dolmetscher zur Seite gestellt. Bildrechte: dpa

Präventionsprogramm Gegen Radikalisierung hinter Gittern

Sachsen streckt die Hand in Richtung radikale Muslime aus: Mit einem Präventionsprogramm soll ab sofort versucht werden, ein Abdriften dieser Menschen in die extremistische Gewalt zu verhindern. Neben Maßnahmen zur Früherkennung werden aber auch Aussteigerprogramme angeboten - in Flüchtlingsunterkünften, muslimischen Gemeinden und auch in Gefängnissen. Geld dafür ist da, Personal nicht.

von Sebastian Hesse, MDR AKTUELL