Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble will angesichts des aufgeblähten Parlaments einen neuen Anlauf für eine Reform des Wahlrechts wagen. Der CDU-Politiker sagte der Feiertagsausgabe der "Bild am Sonntag", viele teilten die Kritik, dass der Bundestag zu groß geworden sei. Der designierte Bundestagspräsident wies zugleich daraufhin, dass das Wahlrecht nur gemeinsam geändert werden könne. Das werde nicht einfach, aber es müsse in der neuen Legislaturperiode einen neuen Versuch geben. Konkrete Vorschläge machte Schäuble aber nicht.