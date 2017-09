Spätestens seit dem Parteitag im April in Köln war klar, dass Petry mit ihrer Position, weniger radikal, sondern eher rechts von der CDU einen Platz zu suchen, gescheitert war. Ihr Versuch, der Partei damit eine Macht- und Regierungsoption einzuräumen, scheiterte. Ein Kurs der Fundamentalopposition, wie ihn Gauland und Weidel als Spitzenkandidaten einschlugen, versprach mehr Erfolg - und das Wahlergebnis bezeugt das. Hinzu kommt, dass ein Ausschluss Höckes der Partei in Ostdeutschland womöglich das Genick gebrochen hätte, denn er verfügt mittlerweile hier über eine souveräne Machtbasis.

Alexander Gauland, zuvor langjähriges CDU-Mitglied, war Gründungsmitglied der AfD. Bildrechte: MDR/Hartmuth Reichstein

Allerdings sollte sich auch Björn Höcke nicht zu sicher fühlen und Alexander Gauland nicht unterschätzen. Was diesem gewieften und durch Jahrzehnte in den Machtkämpfen der hessischen CDU erprobten Politiker antreibt, ist schwer zu durchschauen.



Jedenfalls fielen erste Äußerungen nach der Wahlnacht deutlich zurückhaltender aus. Den Spruch vom "Jagen Merkels" hat er nicht wiederholt. Vielmehr will er zwar Opposition sein, sich aber an den Debatten zu politischen Entscheidungsprozessen beteiligen und sie offenbar nicht rundweg blockieren. Dazu hat er mit einer Fraktion mit über 90 Abgeordneten das entsprechende Hinterland im Rücken.