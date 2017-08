Ehepartner können die Kosten für ein Scheidungsverfahren nicht mehr von der Steuer absetzen. Das hat der Bundesfinanzhof (BFH) in München in einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil entschieden (AZ: VI R 9/16). Anders als früher seien diese Ausgaben nicht länger als außergewöhnliche Belastung abziehbar. Scheidungskosten fielen vielmehr unter das 2013 eingeführte Abzugsverbot für Prozesskosten.