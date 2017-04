Koaltionspoker im Bund Altkanzler Schröder hält Rot-Rot-Grün für unrealistisch

Altkanzler Gerhard Schröder sieht für Rot-Rot-Grün im Bund derzeit schwarz. Solange "Familie Lafontaine" in der Linkspartei den Ton angebe, glaube er nicht an eine Koalition aus SPD und Linker, sagte der frühere Bundeskanzler und Ex-SPD-Chef dem "Spiegel". Zugleich warnte er auch vor einer inhaltlichen Annäherung der Sozialdemokraten an die Linkspartei.