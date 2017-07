Bertelsmann-Studie Mehr Geburten und Zuwanderer sorgen für Schüler-Boom

In Deutschland steigen die Schülerzahlen in den kommenden Jahren deutlich stärker als bisher angenommen. Das geht aus einer Studie der Bertelsmann-Stiftung hervor, die am Mittwoch vorgestellt wurde.

Laut den Berechnungen in der Studie wird es im Jahr 2025 etwa 8,26 Millionen Schüler an den allgemeinbildenden Schulen in Deutschland geben. Das wäre ein Anstieg der Schülerzahlen um acht Prozent. Eine Prognose der Kultusministerkonferenz (KMK) aus dem Jahr 2013 war bisher von 7,2 Millionen Schülern bei weiterhin sinkenden Schülerzahlen ausgegangen. Für das Jahr 2030 geht die Bertelsmann-Studie von 8,59 Millionen Schülern in Deutschland aus. Von der KMK liegen für dieses Jahr keine Zahlen vor.