Chancenspiegel 2017 Wie gerecht ist Schule in Deutschland?

Hauptinhalt

Ein zentraler Befund der ersten PISA-Studie im Jahr 2000 war: In keinem anderen Industrieland hängt Bildungserfolg so sehr vom sozialen Hintergrund der Schüler ab wie in Deutschland. Bundeskanzlerin Merkel hatte daraufhin die "Bildungsrepublik Deutschland" ausgerufen. Was hat sich seitdem getan?