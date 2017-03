SPD Kanzlerkandidat Martin Schulz hat seine Pläne zum Umbau der Reformagenda 2010 konkretisiert. In einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" heißt es, Schulz wolle die Zahlung von Arbeitslosengeld I von momentan bis zu 24 Monaten auf maximal 48 Monate ausgedehnen. Voraussetzung sei allerdings, dass sich die Arbeitslosen in dieser Zeit weiterbilden ließen.

Der Plan sei Teil des Konzepts zu Korrekturen an den arbeitsmarktpolitischen Reformen der Agenda 2010, das die SPD am Montag vorstellen will. Künftig erhielten Arbeitslose ein Recht auf Weiterbildung, das es so bisher nicht gebe, heißt es in der Samstagsausgabe der Zeitung weiter. Fänden sie binnen drei Monaten keine neue Stelle, sollten sie ein Angebot für eine "Qualifizierungsmaßnahme" bekommen. Zuständig sein solle die Bundesagentur für Arbeit, die in Bundesagentur für Arbeit und Qualifizierung umbenannt werde.

"Arbeitslosengeld Q"

Für die Dauer der Qualifizierung soll der Teilnehmer dem Bericht zufolge ein neues "Arbeitslosengeld Q" in Höhe des Arbeitslosengeldes I bekommen. Nach Ende der Qualifizierung bekomme der Betroffene dann wieder das normale Arbeitslosengeld. Neu daran sei, dass die Bezugsdauer des "Arbeitslosengelds Q" nicht von der Zeit abgezogen werde, für die ein Betroffener Anspruch auf Arbeitslosengeld I habe.

Auch mehr Freiheit für Hartz-IV-Empfänger

Auch für den Fall, dass Arbeitslose trotz aller Anstrengungen am Ende auf Hartz IV zurückfallen, sollten die Härten gemindert werden, schreibt die Zeitung weiter. So solle das geschützte Schonvermögen von bislang 150 auf 300 Euro pro Lebensjahr steigen. Zudem solle die Schwelle sinken, von der an Arbeitslosengeld gezahlt wird.

Zu den Kosten verlautete laut "Süddeutscher Zeitung" aus SPD-Kreisen, dass die Arbeitslosenversicherung mit etwa einer Milliarde Euro pro Jahr belastet werden könnte.