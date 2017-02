Es sind derzeit Martin-Schulz-Festspiele in Deutschland. Der gefühlige SPD-Messias aus Würselen bringt Hallen zum Toben, Umfragewerte zum Explodieren und Genossen zum Weinen – vor Rührung. "Dass ich die SPD glücklich machen kann, macht mich glücklich", schwelgt Schulz und lächelt beseelt. Bei diesem Rückenwind in Orkanstärke kratzt Martin Schulz jetzt mit Bedacht an einem Symbol, einem Schicksalsprojekt der SPD.