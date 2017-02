Martin Schulz will grundlos befristete Verträge abschaffen, sollte er Bundeskanzler werden. Denn "jungen Menschen wird doch in unserem Land viel zugemutet", trägt er vor. "Sie sollen eine ordentliche Ausbildung machen, sie sollen sich im Job weiterbilden, sie sollen eine Familie gründen und im Idealfall sollen sie sich auch noch ehrenamtlich engagieren. Auf der Grundlage von dauerhaften Arbeitsverhältnissen, die ordentlich bezahlt werden, kann man das alles leisten – aber sicher nicht mit ständigen Befristungen."

Auf der Arbeitnehmerkonferenz in Bielefeld erntet er dafür donnernden Applaus. Und er will noch mehr ändern, will Arbeitszeiten familienfreundlicher machen, Arbeitslosengeld länger zahlen – die Agenda 2010 an für ihn wichtigen Stellen korrigieren.