Sondierungen Übersicht der Verhandlungspositionen für Jamaika

Die ersten beiden Punkte waren in der vergangenen Legislaturperiode mit den Grünen nicht zu machen. Die Erklärung der nordafrikanischen Staaten Marokko, Algerien und Tunesien zu sicheren Herkunftsländern scheiterte sogar an ihrem Nein im Bundesrat.

Einheitlich ist die Haltung der Grünen in diesen Punkten aber längst nicht mehr. So ist der grüne Ministerpräsident Bunden-Württembergs, Winfried Kretschmann, zumindest im Punkt der sicheren Herkunftsstaaten bereits von der Parteilinie abgewichen. Denkbar wäre also, dass die Grünen wenigstens in einem der beiden Punkte nachgeben, um auf anderen Feldern ihre Forderungen durchsetzen zu können.



Sowohl FDP als auch Grüne fordern über die Flüchtlingspolitik hinaus ein Einwanderungsgesetz, das den dauerhaften Zuzug qualifizierter Fachkräfte nach den Erfordernissen des Arbeitsmarktes nach Deutschland ermöglicht und steuert. CDU und CSU bleiben in dieser Frage unkonkret, haben ihre Zustimmung zu einem solchen Gesetz aber bereits signalisiert. Ein Einwanderungsgesetz könnte also ein gemeinsames Projekt einer schwarz-grün-gelben Koalition werden.