Ein Widerspruch der Gewerkschaft beim Bundeskriminalamt und beim Bundespresseamt blieb bis heute ohne Reaktion. Jetzt werden wir den Rechtsweg beschreiten, sagt Cornelia Haß von Verdi: "Ich halte das eindeutig für rechtswidrig, was da passiert ist." Die Schwarze Liste hat Chris Grodotzki nicht nur während des G20-Gipfels behindert. Er fürchtet auch, dass mögliche künftige Auftraggeber abgeschreckt werden könnten: "Wenn einem die Akkreditierung entzogen wird, sagt der Staat im Endeffekt, man sei kein vertrauenswürdiger Journalist. Das ist natürlich berufsschädigend."

Auch die politische Debatte nimmt Fahrt auf. Die innenpolitische Sprecherin der Linken, Ulla Jelpke, spricht von einem schweren Eingriff in die Pressefreiheit. Besonders treibt sie der Verdacht um, dass ausländische Geheimdienste die Finger im Spiel hatten: "Da stellt sich die Frage, ob autoritären Regimen wie zum Beispiel der Türkei oder anderen wie den USA, Einblick gewährt wurde, welche Journalisten akkreditiert sind. Das wollen wir jetzt auch wissen. Wir haben schon eine kleine Abfrage in Arbeit."

Sollte sich der Verdacht erhärten, dass der türkische Geheimdienst Einfluss auf diese Liste hatte, wäre das ein Skandal erster Güte, sagt auch Grünen-Chef Cem Özdemir. Für die FDP lehnte Wolfgang Kubicki, so wörtlich, "türkische Verhältnisse" in Bezug auf die Pressefreiheit ab. Er kündigte bereits an, dass seine Partei sich gegebenenfalls für einen Untersuchungsausschuss im Bundestag einsetzen werde.