Ein Mann aus der Schweiz soll deutsche Steuerfahnder bespitzelt haben. Der Anwalt des Mannes bestätigte in der Schweizer Zeitung "Sonntagsblick" entsprechende Vorwürfe. Sein Mandant solle im Auftrag des Schweizer Nachrichtendienstes in Deutschland spioniert haben. Ziel solle gewesen sein, herauszufinden, welche Steuerfahnder Steuer-CDs ankauften und wie diese Käufe genau abliefen.

Die Bundesanwaltschaft hatte am Freitag mitgeteilt, sie habe einen 54-jährigen Schweizer in Frankfurt wegen Spionageverdachts festnehmen lassen. Der Beschuldigte sei dringend verdächtig, seit 2012 für den Geheimdienst einer "fremden Macht" tätig gewesen zu sein. In Frankfurt am Main und dem nahe gelegenen Wetteraukreis seien mehrere Wohn- und Geschäftsräume durchsucht worden.



Nach Angaben der Bundesanwaltschaft lag gegen den Schweizer bereits seit Dezember ein Haftbefehl vor. Nähere Angaben machten die Ermittler aber nicht. So ist auch unklar, ob der mutmaßliche Spion inzwischen in Untersuchungshaft sitzt. Ein Sprecher des Schweizer Außenministeriums sagte allerdings der Nachrichtenagentur Reuters: "Wir haben Kenntnis von der Verhaftung".