Die SPD-Politikerin Manuela Schwesig will mit einem neuen Familienarbeitszeit-Programm in den Wahlkampf ziehen. Die Bundesfamilienministerin will damit Eltern mit kleinen Kindern aber auch Familien mit pflegebedürftigen Angehörigen entlasten.

"Spiegel Online" sagte sie, mit dem neuen Programm wolle sie die Familienarbeitszeit auch Menschen zugänglich machen, die zu Hause ihre Eltern oder Geschwister pflegten und ihre Arbeitszeit reduzieren möchten. Weitere Details sollen am frühen Nachmittag vorgestellt werden.

Ähnliche Pläne schon 2016 vorgestellt

Schwesig hatte ein ähnliches Programm schon im Sommer vergangenen Jahres vorgestellt, war aber am Widerstand der Union gescheitert. Sie wollte Eltern von Kindern bis zu acht Jahren ermöglichen, ihre Arbeitszeit auf 80 bis 90 Prozent zu reduzieren. Zum Ausgleich für den Verdienstausfall war ein Familiengeld von bis zu 300 Euro vorgesehen.

CDU und CSU ebenfalls mit Familienplänen

Auch die Union will im Wahlkampf mit dem Thema Familienförderung punkten. CSU-Chef Horst Seehofer hatte in der "Bild am Sonntag" ein "starkes Maßnahmenpaket für eine familienpolitische Offensive in Deutschland" angekündigt. Unter anderem gebe es Überlegungen über ein Kindersplitting und über Finanzhilfen für die Babyausstattung.