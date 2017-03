Die Bundesumweltministerin weiß jedoch: Wenn es erst mal konkret wird, dann wird es auch "hart auf hart kommen", wie sie es nennt – wenn Orte tatsächlich benannt werden, an denen ein Atommüll-Endlager gebaut werden könnte. Dann wird der Aufschrei in der Bevölkerung groß sein. Doch bis dahin geht Hendricks ohne Vorfestlegungen in das parlamentarische Verfahren zur Endlager-Suche. Leitprinzip für das Auswahlverfahren sei die "weiße Landkarte", so die Umweltministerin: "Wir betrachten das gesamte Bundesgebiet. Wir bevorzugen keine Regionen, aber wir schließen auch keine Regionen von vornherein aus."