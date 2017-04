Bayerns Ministerpräsident Seehofer will nun doch weitermachen.

Bayern Seehofer will CSU-Chef und Ministerpräsident bleiben

Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Horst Seehofer will weitermachen. Bei einer Sitzung des Parteivorstandes in München kündigte er an, für beide Ämter wieder zu kandidieren.