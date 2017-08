CSU-Chef Horst Seehofer hält an einer Obergrenze von maximal 200.000 Flüchtlingen pro Jahr fest, ohne auf die konkrete Bezeichnung zu pochen. Das stellte er am Sonntag im ARD-Sommerinterview klar. Auf die Frage, ob er nach der Bundestagswahl einen Koalitionsvertrag unterzeichnen werde, in dem die von ihm im Dezember 2016 als Bedingung geforderte Obergrenze nicht stehe, sagte der bayerische Ministerpräsident: "So einfach ist Politik nicht. Die Situation hat sich verändert. Der Kurs in Berlin hat sich verändert. Wir haben jetzt deutlich weniger Zuwanderung, als zu dem Zeitpunkt an dem ich dieses Zitat gebracht habe. Wir haben im ersten Halbjahr 2017 unter 100.000 Zuwanderer. Ein Jahr vorher hatten wir über 500.000."

Laut Seehofer hat sich die Politik in Berlin dahingehend verändert, dass die CSU zufrieden sein könne. Bei einer möglichen Regierungsbildung nach der Bundestagswahl werde seine Partei garantieren, dass es auch so bleibe wie es ist. Die CSU werde ihre Garantien gegenüber dem Wähler, dass die Zuwanderung auch in den nächsten Jahren niedrig bleibe und sich das Jahr 2015 nicht wiederhole, einhalten. "Und ich habe schon so oft erlebt, dass wir Vorschläge gemacht haben, die am Anfang abgelehnt wurden und am Schluss sind sie im Koalitionsvertrag gelandet. Also das wäre nicht neu und das wird auch diesmal so sein", sagte Seehofer.