CSU-Chef Horst Seehofer hält an einer Obergrenze von maximal 200.000 Flüchtlingen pro Jahr auch nach der Bundestagswahl fest, ohne explizit auf die konkrete Bezeichnung zu pochen. "Die Situation hat sich verändert, der Kurs in Berlin hat sich verändert", sagte der bayerische Ministerpräsident am Sonntag im Sommerinterview der ARD. "Wir haben jetzt deutlich weniger Zuwanderung als zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Zitat gebracht hatte." Mit "Zitat" bezog sich Seehofer auf seine frühere Aussage, er werde keinen Koalitionsvertrag ohne Flüchtlingsobergrenze unterschreiben.