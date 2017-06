Nach Anschlag Neues Sicherheitskonzept für Botschaft in Kabul

Hauptinhalt

Der Anschlag in Kabul am 31. Mai mit mehr als 150 Toten richtete sich nach "Focus"-Informationen gezielt gegen die deutsche Botschaft. Der Fahrer des mit Sprengstoff beladenen Tanklasters habe an der Zufahrt zur Botschaft gestoppt und um Einlass gebeten, ein aufmerksamer Wachmann habe die Zufahrt jedoch verwehrt. Die Bundesregierung arbeitet bereits an einem neuen Sicherheitskonzept.

von Gabriele Intemann, ARD-Hauptstadtstudio für MDR AKTUELL