Und der Verlag habe auch die Kosten für das Verschicken der Einladung an ausgewählte Journalisten getragen. "Viele von denen haben diese Einladung wahrgenommen. Und sie haben sie richtig verstanden als eine Veranstaltung, auf der die Gelegenheit besteht, dem Vorsitzenden der europäischen Kommission und dem deutschen Außenminister und Vize-Kanzler Fragen zur aktuellen Lage zu stellen", so Schäfer.

Erwartungsgemäß sei es bei dem gemeinsamen Auftritt von Gabriel und Juncker um aktuelle Politik gegangen und weniger um den Inhalt des Buches. "Wenn Sie die Medienlage im Anschluss an diese Veranstaltung durchgehen, wenn Sie sich die Agenturen durchsehen, dann sehen Sie: Es ging im Wesentlichen um eine Bewertung der am Vortag geschehenen Wahl vom Emmanuel Macron zum französischen Präsidenten. Diese Wahl ist naturgemäß nicht Teil des Buches von Herrn Gabriel, weil das vorher geschrieben, redigiert und gedruckt werden musste."

Weil Gabriel als Außenminister befragt wurde, sei es zu rechtfertigen, dass er mit dem Briefkopf des Auswärtigen Amtes zu der Veranstaltung lud. Zumal dem Steuerzahler keinerlei Kosten entstanden seien: "Dass eine solche Veranstaltung, bei der es offenbar und auch im Vorfeld erkennbar um Dinge geht, bei denen sich der deutsche Außenminister und Vizekanzler zu Themen aktuellen Interesses äußert, Teil des Aufgabengebiets im Auswärtigen Amt ist, scheint mir völlig selbstverständlich." Auch in den sozialen Medien wurde die Veranstaltung beworben.

Wer Gabriel in Berlin wohlwollend gegenübersteht, sieht es wie der Außenamtssprecher: Zu den Aufgaben eines Bundesministers gehöre es, die Öffentlichkeit über seine Sicht der Dinge und die der Bundesregierung zu informieren, auch mal in nicht alltäglichem Rahmen.

Die weniger Wohlwollenden in der Politik, die eine unzulässige Vermengung wittern, halten den Ball jedoch flach. Aus gutem Grund: Sie alle könnten schließlich jederzeit in die gleiche Lage wie Gabriel kommen.

Für Außenamtssprecher Schäfer ist das Thema jedenfalls erledigt: "Also das, was geschehen ist, habe ich mich bemüht, Ihnen so gut ich kann, zu erläutern!"