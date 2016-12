Die Kölner Polizei will in der kommenden Silvesternacht nicht nur sexuelle Übergriffe und Diebstähle verhindern. Sie hat auch Maßnahmen gegen mögliche Terroranschläge vorbereitet. Polizeipräsident Jürgen Mathies sagte am Mittwoch, nach dem Anschlag in Berlin kurz vor Weihnachten habe man das Sicherheitskonzept erneut überarbeitet und nun auch die Rheinuferstraße einbezogen. Hier sollten Betonsperren und schwere Fahrzeuge der Polizei einen Anschlag wie in Berlin verhindern. Schon nach dem Anschlag in Nizza im Sommer habe man solche Sperrstellen geplant, sagte Mathies. Nun sollten sie zum Einsatz kommen.

"Schwerpunkt Köln"

Eskalation am 1. Januar 2016 in Köln: Es gab hunderte Ermittlungsverfahren - die meisten gegen Unbekannt Bildrechte: dpa "Schwerpunkt unserer Maßnahmen ist dieses Jahr eindeutig Köln", sagte der Präsident der Bundespolizei in Sankt Augustin, Wolfgang Wurm. Insgesamt werden demnach 800 Beamte der Bundespolizei in ganz Nordrhein-Westfalen in Bahnhöfen und Zügen unterwegs sein - fünf Mal so viele wie vor einem Jahr.



"Wir wissen, dass 90 Prozent der Täter der letzten Silvesternacht nicht aus Köln kamen, sondern extra angereist sind, viele davon mit der Bahn", sagte Wurm. Darum seien nun Streifen in Uniform und in Zivil unterwegs, "um rechtzeitig zu erkennen, wer da unterwegs ist". Die Bundespolizei halte zudem Hubschrauber bereit, um Verdächtige verfolgen zu können.

Die Kölner Polizei plant mit rund 900 eigenen Beamten. Hinzu kommen fünf Hundertschaften der Landespolizei. Am Bahnhofsplatz und am Kölner Dom seien Kameras von "herausragender Bildqualität" installiert. "Wir sind wirklich sehr gut vorbereitet", sagte der Polizeichef. 100 Prozent Sicherheit aber gebe es nicht.

Kameras mit "herausragender Bildqualität" sollen in Köln helfen, Täter zu fassen. Bildrechte: dpa Eine für Silvester geplante NPD-Kundgebung in der Kölner Innenstadt wurde laut Mathies untersagt, "weil so die öffentliche Sicherheit zu sehr gefährdet" würde. Man befürchte Konfrontationen mit Gegendemonstranten, die dann wohl auch mit Pyrotechnik ausgetragen würden. Die dürfe zu Silvester "nun mal legal mitgeführt werden".



Silvester vor einem Jahr war es rund um den Hauptbahnhof und den Dom in Köln zu massenhaften Diebstählen und sexuellen Übergriffen gekommen. Die Täter waren vor allem junge Männer aus Nordafrika und dem arabischen Raum. Es gab danach hunderte Verfahren. Doch nur wenige Täter wurden verurteilt.

Mit neuen Sicherheitskonzepten hat sich nach dem Terroranschlag von Berlin die Polizei auch in vielen anderen Städten auf die Silvesternacht eingestellt. Vor allem Zufahrtsstraßen zu neuralgischen Punkten werden gesperrt. Hier ein Überblick:

In Leipzig will die Polizei vor allem auf sogenannte Antänzer achten, die hier seit einiger Zeit mit Diebstählen auffällig sind. Aus den beiden anderen größeren Städte in Sachsen, Dresden und Chemnitz, sind keine besonderen Vorkehrungen bekannt. Das gleiche gilt für größere Städte in Sachsen-Anhalt und Thüringen.

In der Bundeshauptstadt ist der Bereich der sogenannten Festmeile zwischen dem Brandenburger Tor und der Siegessäule aus Sicherheitsgründen schon seit Montag auch für Fußgänger geschlossen. Dort wird es am Samstagabend dann Einlasskontrollen geben. Taschen, Rucksäcke und Koffer sind verboten. Zudem werden der Pariser Platz und angrenzende Straßen für Autos abgeriegelt.



In Hamburg werden rund 530 uniformierte Polizisten eingesetzt - nach Angaben der Behörden etwa 50 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Der Jungfernstieg und die Landungsbrücken werden mit Betonelementen gesichert.



Bayerns Landeshauptstadt München hält an ihrem Sicherheitskonzept früherer Jahre weitgehend fest. Allerdings werden in diesem Jahr laut einem Polizeisprecher mehr Beamte als sonst zum Einsatz kommen.

In Frankreich herrscht seit den Anschlägen in Paris am 13. November 2015 ohnehin Ausnahmezustand. Entsprechend gesichert werden die Silvesterfeiern ablaufen. Bei der größten Party des Landes werden auf dem Boulevard Champs-Elysées in Paris mehr als 600.000 Besucher zu einer großen Lichtershow erwartet. Nach Angaben der Stadt sind dort 2.000 Sicherheitsleute im Einsatz, Absperrungen auf einer Länge von drei Kilometern sichern das Gebiet ab.

In der belgischen Hauptstadt waren die Silvesterfeiern im vergangenen Jahr wegen einer Terrorwarnung in letzter Minute abgesagt worden. Dieses Jahr wird es in der Innenstadt aber wieder eine große Lichtshow mit Feuerwerk geben. Die Zugänge sollen strikt kontrolliert werden. In Brüssel waren am 22. März 2016 bei einem islamistischen Anschlag 32 Menschen getötet worden.