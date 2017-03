In Deutschland leben rund drei Millionen Türken, knapp die Hälfte von ihnen darf bei dem Referendum im April mit entscheiden: Soll ihr Heimatland zu einer Präsidialdemokratie werden? Präsident Recep Tayyip Erdogan wirbt für eine entsprechende Verfassungsänderung, die seine Macht erheblich ausweiten würde.

60 Prozent der Türken in Deutschland zuletzt für AKP

1,4 Millionen Wähler – damit ist Deutschland quasi der viertgrößte türkische Wahlkreis, nach Istanbul, Ankara und Izmir. Die deutschen Türken unterstützen Erdogans islamische-konservative Partei AKP traditionell entschiedener als die Menschen in der Türkei. Fast 60 Prozent der Wähler in Deutschland stimmten nach dem offiziellen Ergebnis bei der Parlamentswahl im November 2015 für die AKP. In der Türkei waren es weniger, nämlich knapp 50 Prozent.

Kein automatisches Ja zum Referendum

All das bedeutet aber nicht, dass Erdogan sein für April angekündigtes Referendum in Deutschland quasi schon gewonnen hat. "Eine allgemeine AKP-Neigung bedeutet kein automatisches Ja zum Referendum", sagt Eith, die zum Islam in der Türkei promoviert hat. Die Menschen unterscheiden ihren Worten nach stark zwischen ihrer Zustimmung für Erdogan und ihrer Haltung zum Präsidialsystem.

Gerade deswegen wollen der Präsident und seine Regierungsvertreter Eith zufolge unbedingt jetzt nach Deutschland, weil sie sich um die Zustimmung zum Referendum besonders bemühen müssen. Zudem spielten politische Führer als Person in der Türkei eine viel größere Rolle als in Deutschland. "Erdogan setzt auf seine charismatische Ausstrahlung und muss deshalb leibhaftig erscheinen", sagt Eith.

Türken sehen Präsidialsystem skeptisch

Die anderthalb Millionen Wähler sind in Deutschland auch deshalb für Erdogan so wichtig, weil die Zustimmung zu seinem Referendum in der Türkei alles andere als sicher ist. Ende Januar gaben dort in einer Befragung 58 Prozent der Teilnehmer an, gegen das Präsidialsystem stimmen zu wollen.

Das hat viele überrascht. Erdogan hat das Staatsfernsehen und einen Großteil der türkischen Presse auf seiner Seite, ein gewaltiges Mobilisierungspotenzial also. "Eine Aufklärung über die Inhalte der Abstimmung ist kaum möglich", sagt auch Türkei-Expertin Kathrin Eith. Die Opposition mache aus Angst vor Verfolgung eine Art "Wohnzimmer-Wahlkampf" und dringe so kaum durch.

Misstrauen unter Deutsch-Türken

Das Skepsis gegenüber dem Referendum bei gleichzeitiger Zustimmung zur AKP erklärt Eith so: "Den Menschen fällt das Mundtot-Machen der politischen Gegner durchaus als taktisches Manöver Erdogans auf." Die Türken verstehen es demnach als gewaltigen Unterschied, ob sie eine Partei wählen oder einen Systemwechsel.

Unter den Deutsch-Türken hat sich den Beobachtungen von Kathrin Eith zufolge nach dem Putschversuch in ihrer Heimat ein großes gegenseitiges Misstrauen breit gemacht. "Die Kluft zwischen Erdogan-Anhängern und Gegnern ist noch einmal größer geworden."

Nach Spitzelvorwürfen gegen Ditib-Imame trauten sich viele nicht mehr, ihre politische Meinung zu sagen. "Es kann sein, dass das die Menschen besonders zur Wahl motiviert", sagt Eith. Dass sie dann für das Referendum stimmen, ist aber keineswegs ausgemacht.