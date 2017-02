Das Bundesinnenministerium will Fotografieren in der Wahlkabine künftig ausdrücklich verbieten lassen. Wie das Ministerium unter Berufung auf Regierungskreise mitteilt, soll damit das Wahlgeheimnis besser geschützt werden.

Eine Ministeriumssprecherin erklärte, in der Bundeswahlordnung solle künftig klargestellt werden, dass in der Wahlkabine weder fotografiert noch gefilmt werden dürfe. Dafür solle in der Bundeswahlordnung Paragraf 56, Absatz 6 abgeändert werden, der die Stimmabgabe regelt und die Gründe, wann ein Wähler abgewiesen werden darf. Wer beispielsweise keinen Wahlschein besitzt oder seinen Stimmzettel außerhalb der Wahlkabine kennzeichnet oder faltet, wird von der Wahl ausgeschlossen. Mobiltelefone spielen in der 60 Jahre alten und zuletzt 2013 abgeänderten Bundeswahlordnung keine Rolle. Ab wann die Regelung gelten und wie sie umgesetzt werden soll, teilte die Sprecherin nicht mit.