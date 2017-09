Welche Themen werden heiß diskutiert? Wer hat viele Anhänger und Leser? So etwas lässt sich bei sozialen Netzwerken wie Twitter scheinbar mühelos erkennen. Aber Social Bots können das Bild verfälschen. Das sind Programme, die automatisch Einträge produzieren und dabei so tun, als ob sie echte Menschen wären. Zum Teil stellen sie eigene Äußerungen ins Netz. Viele verfolgen und bewerten aber auch nur die Einträge von anderen.

Social Bots sind Programme, die Einträge produzieren und dabei so tun, als wären sie echte Menschen. Bildrechte: MEDIEN360G

Simon Hegelich von der TU München hat ein Programm entwickelt, mit dem solche Social Bots erkannt werden können. Für das MDR-Portal Medien360G hat er im Wahlkampf 160 Millionen politische Tweets ausgewertet. "Wir haben uns jetzt über die letzten sechs Monate angeschaut, wie viele Tweets zum Beispiel zu den Hashtags Merkel und Schulz gesendet wurden. Und da lässt sich ziemlich konstant zeigen, dass zwischen zehn und 15 Prozent der abgesendeten Tweets tatsächlich von Social Bots kommen."



Noch krasser ist das Ergebnis bei den Followern der Parteien, also bei den Menschen, die regelmäßig lesen wollen, was CDU, SPD und Co so twittern. Da geht Simon Hegelich davon aus, dass mehr als die Hälfte automatisch erzeugt wurde - ohne dass echte Menschen dahinter stecken. Den Parteien selbst macht er daraus aber keinen Vorwurf. Keine Partei setze offiziell Social Bots ein, so Hegelich, die automatischen Autoren würden eher von Sympathisanten der Partei eingesetzt.