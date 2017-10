Die deutschen Sicherheitsbehörden haben im Fall des Attentäters vom Berliner Weihnachtsmarkt, Anis Amri, zahlreiche Fehler gemacht. Dieses Fazit zieht der Sonderermittler des Berliner Senats, Bruno Jost, in seinem Abschlussbericht, den er zehn Monate nach dem islamistischen Terroranschlag vorlegte.

Aktenmanipulation bereits zwei Tage nach Anschlag

Fahndungsfoto von Amri in einer Polizeiwache in Frankfurt/Main. Bildrechte: dpa Die meisten Kritikpunkte in seinem 72-seitigen Abschlussbericht hatte Jost bereits in seinem Zwischenbericht aufgelistet. Jost analysierte sie aber noch einmal in vielen Details.



Etwa, dass im Berliner Landeskriminalamt nachträglich Akten manipuliert wurden, um eine verpasste Gelegenheit zu vertuschen, Amri lange vor dem Anschlag im Dezember vergangenen Jahres festzunehmen. Neu ist, dass die Aktenmanipulation bereits zwei Tage nach dem Anschlag begann, als ein Bericht an den Berliner Senat verfasst wurde.

Es gab grobe Fehler, die nicht hätten vorkommen dürfen. Bruno Jost

Oberflächliche Vernehmung

Jost stellte zudem noch einmal fest, dass Amri bereits Ende Juni hätte festgenommen werden können. Monate vor dem Anschlag war er in Friedrichshafen festgenommen und zwei Tage lang festgehalten worden. Doch die Vernehmung Amris sei oberflächlich und nicht an seinem Status als islamistischer Gefährder orientiert gewesen. Die Polizei habe sein Handy nicht beschlagnahmt.

Chance auf Festnahme verpasst

Außerdem seien Landeskriminalbeamte aus Berlin und Nordrhein-Westfalen nicht nach Baden-Württemberg gereist, um Amri mit den zahlreichen Verdächtigungen gegen ihn zu konfrontieren. Den Behörden in Nordrhein-Westfalen und Berlin war Amri wegen seines Drogenhandels und gefälschter Ausweise bekannt.



Jost sprach von einer zumindest sehr realistischen Chance, ihn in Friedrichshafen über drei oder vier Monate aus dem Verkehr zu ziehen. In dieser Zeit hätte eine Abschiebung Amris erreicht werden können.

Da wurde alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Bruno Jost

Überwachung zu früh eingestellt

Besondere Vorwürfe erhob Jost gegen die Kripo in Berlin. Sie habe Überwachung Amris schon Ende Juli abgebrochene, obwohl eine Genehmigung bis Ende Oktober vorlag.



Das LKA Berlin habe zudem Amri im Februar 2016 kurz festgehalten und sein Handy beschlagnahmt. Bis dahin sei das Vorgehen korrekt gewesen - aber anschließend seien die Daten aus dem Handy nicht ausgewertet worden, obwohl möglicherweise wichtige Kontakte zu islamistischen Unterstützern daraus hervorgegangen wären.

Jost stellt deshalb fest: "Man kann einen Fall wie Amri nicht 08/15 2behandeln. Das geht nicht. Amri war einer der Gefährder, die im GTAZ (Gemeinsames Terrorismusabwehrzentrum) so oft und intensiv besprochen wurden wie kaum ein anderer. Und dann kann man nicht so tun, als ob man da einen Eierdieb festgenommen hätte."

Attentäter immer schwerer rechtzeitig erkennbar

Amri war am 19. Dezember 2016 einen polnischen Lkw-Fahrer erschossen und war mit dessen Laster auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz gefahren und hatte elf Menschen getötet. Etwa 40 Menschen wurden verletzt. Vier Tage später wurde er in Mailand von italienischen Polizisten erschossen.



Jost räumt ein, dass es für die Polizei viel schwerer geworden sei, Täter wie Amri rechtzeitig zu erkennen. Die islamistischen Terroranschläge würden inzwischen mit einem geringen Aufwand verübt, es gebe kaum Vorbereitungen und daher auch viel schlechtere Chancen für die Polizei, früh genug etwas zu merken.

Amris Fluchtweg durch Europa