Auch 2013 musste wegen eines Hochwassers geholfen werden. Dieses Mal war es Bundeskanzlerin Merkel, die in Passau vor die Kameras trat: "Und insofern wollen wir helfen. Auch wenn die Pegel jetzt langsam zurückgehen, werden die Schäden noch lange nachwirken. Und deswegen eine unbürokratische Soforthilfe." Acht Milliarden Euro wurden damals dafür eingeplant. Neben Bayern vor allem für Sachsen und Sachsen-Anhalt.

Naturkatastrophen sind das eine, aber auch für persönlich erlittenes Unrecht gab es immer wieder Sondertöpfe. Natürlich entschädigte die Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg viele Zwangsarbeiter und jene, die in Konzentrationslager gesperrt worden waren. Und es gab Zahlungen an Heimkinder, die in der BRD und der DDR teils schwer misshandelt wurden.