Schleswig-Holsteins Umweltminister Robert Habeck sieht gute Chancen auf eine gemeinsame Linie in der Zuwanderungspolitik. Der Sondierungsdelegierte der Grünen sagte dem NDR, die Forderungen beider Parteien nach einem Einwanderungsgesetz unterschieden sich nur in Nuancen. Deutliche Differenzen sieht er in der Europa- und der Klimapolitik.