Interview Bundesbeauftragte Pawelski erklärt die Sozialwahl

Rente und Krankenversicherung gehen alle Bürger an – doch an der Wahl, bei der die Versicherten ihre Vertreter in den Selbstverwaltungen der Sozialversicherungen bestimmen, nimmt nicht einmal jeder dritte Wahlberechtigte teil. Was bringt die Sozialwahl? Die Bundeswahlbeauftragte für die Sozialversicherungswahlen 2017, Rita Pawelski, erklärt die Besonderheiten - und was sich ändern muss.