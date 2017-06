Altkanzler Gerhard Schröder hat die Sozialdemokraten in Dortmund zum Kämpfen aufgerufen. Mit Blick auf die Bundestagswahlen im September sagte er vor rund 6.000 Gästen: "Nichts ist entschieden." Weder Journalisten noch "Umfragemenschen" entschieden die Wahl - die Wähler seien ausschlaggebend, und viele träfen ihre Entscheidung erst am Wahltag.

Noch sei viel Zeit, um die Stimmung zu drehen, sagte Schröder und erinnerte an das Wahljahr 2005. In Umfragen habe die SPD damals schlecht abgeschnitten, am Ende aber habe sie fast gleichauf mit der CDU gelegen.