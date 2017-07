Linken-Spitzenkandidatin Sarah Wagenknecht sagte am Sonntag, der Plan von Schulz stehe "auf tönernen Füßen". Mehr staatliche Investitionen in Deutschland und Europa seien richtig. Weil die SPD die Vermögenssteuer aber ablehne, seien die Pläne nicht zu finanzieren. Für einen wirklichen Politikwechsel fehle den Sozialdemokraten schlicht der Mut und inzwischen wohl auch der politische Kompass, kritisierte Wagenknecht.

Schulz hatte am Sonntag ein Zehn-Punkte-Programm vorgestellt. Er will im Falle eines Wahlsieges u.a. eine Investitionspflicht für den Staat einführen. Auch soll mehr Geld in Infrastruktur und Bildung fließen. Den Gang zum Bürgeramt will der SPD-Spitzenkandidat durch ein digitales "Deutschlandportal" überflüssig machen.