Das Konzept sieht vor, dass jedem ab einem bestimmten Alter oder mit dem Einstieg in das Berufsleben ein solches Chancenkonto zur Verfügung steht. Als Startguthaben sind 20.000 Euro im Gespräch, wobei in einer ersten Stufe möglicherweise nur 5.000 Euro überwiesen würden.

Die Details müsse man noch klären, sagt SPD-Generalsekretär Hubertus Heil. Ziel sei, dass das Prinzip des Chancenkontos im Koalitionsvertrag nach der Bundestagswahl verankert werde und angefangen werde, das in der nächsten Legislaturperiode umzusetzen.

Das sehen Wirtschaftsvertreter anders. Die Förderinstrumente sollten gezielt am Bedarf ausgerichtet und nicht nach dem Gießkannenprinzip eingesetzt werden, mahnt Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer. Ähnlich argumentiert auch der Vize-Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages Achim Dercks. Wobei der Grundgedanke, auch angesichts des Fachkräftemangels, mehr für die Fortbildung zu tun, richtig sei.

Über 80 Prozent der Unternehmen sagen zum Beispiel, wir müssen mehr machen bei der Weiterbildung angesichts der Digitalisierung. Von daher ist es richtig, dass wir mehr machen müssen. Aber nicht mit so einem Pauschalinstrument, sozusagen ein Zückerli für jeden. Wir müssen genau schauen, wo Bedarf besteht und da gezielt nachsteuern.

Tatsächlich ist noch völlig offen, wie das Chancenkonto finanziert werden soll. Das werde zu gegebener Zeit geklärt, sagt SPD Generalsekretär Heil, der allerdings überzeugt ist, dass die kursierenden Zahlen übertrieben sind: "Da werden jetzt Mondzahlen in die Welt gesetzt nach dem Motto, wenn alle das gleichzeitig in Anspruch nehmen in einem Jahr. Natürlich ist das eine Sache über den gesamten Erwerbsverlauf. Ich behaupte auch nicht, dass das einfach umzusetzen ist. Aber man muss den Mut zu großen Lösungen haben, wenn große Fragen da sind. Und die Digitalisierung und der Umbruch der Arbeitswelt wird eine große Frage und dafür haben wir eine große Idee."