Die SPD bleibt bei ihrem Nein zu einer erneuten Regierungsbeteiligung im Bund. Parteichef Martin Schulz hat am Montag bekräftigt, dass seine Partei sich nicht erneut an einem Bündnis mit der Union beteiligen will. Schulz sagte, die SPD werde in keine Koalition eintreten.

Schulz verteidigt Rolle in der Opposition

Auf die Frage, ob die SPD doch noch mit der Union reden werde, wenn Koalitionsverhandlungen zwischen Union, FDP und Grünen scheitern würden, sagte Schulz, Jamaika werde nicht scheitern. Deshalb stelle sich die Frage nicht. Schulz betonte zudem, reden könne man zwar immer, die Aufgabe, die die SPD habe, sei die der Opposition.



Schulz schlug damit ein Gesprächsangebot von Kanzlerin Angela Merkel aus. Die CDU-Chefin hatte angekündigt, nicht nur mit den Grünen und der FDP über eine Regierung sprechen zu wollen, sondern auch mit der SPD. Sie hatte erklärt, die Ankündigung der SPD, in die Opposition gehen zu wollen, habe sie vernommen. Trotzdem sollte man im Gesprächskontakt bleiben.

SPD soll Fehler aufarbeiten

Schulz kündigte an, dass die SPD ihr bislang schlechtestes Wahlergebnis in den kommenden Monaten intern aufarbeiten wird. Bis zum Parteitag Anfang Dezember sollen die Sozialdemokraten in Gremien, in Klausursitzungen und acht Regionalkonferenzen mit den Mitgliedern über den eigenen Kurs beraten.



Nach Ansicht von Schulz hat die SPD bereits die Wahl-Niederlagen von 2009 und 2013 nicht ausreichend aufgearbeitet. Er mahnte deshalb, die Partei dürfe diese Fehler nicht wiederholen.



Schulz ging auch auf den Wahlerfolg der AfD ein. Er sagte, dass im Osten so viele Menschen AfD gewählt hätten, verstehe er als Appell, den Dialog mit diesen Menschen zu suchen. Er wolle dafür arbeiten, AfD-Wähler zurückzugewinnen.

Nahles soll Fraktion führen

Schulz schlug zudem die bisherige Arbeitsministerin Andrea Nahles als neue SPD-Fraktionschefin vor. Schulz sagte, Nahles stehe für einen Neuanfang. Der Parteivorstand sei seinem Vorschlag gefolgt.



Er selbst habe nie den Fraktionvorsitz angestrebt. Schulz sprach von einer Arbeitsteilung. Nahles sei für den Parlamentsbetrieb verantwortlich, seine Aufgabe sei es, die Partei zustärken.



Schulz dankte dem bisherigen Fraktionschef Thomas Oppermann und sagte, er habe großen Respekt vor seiner Entscheidung, nicht wieder für das Amt das Fraktionschefs zu kandidieren. Vor der Wahl hatte Oppermann allerdings wiederholt deutlich gemacht, dass er gerne Fraktionschef bleiben würde. Die Neuwahl der SPD-Fraktionsspitze ist für Mittwoch vorgesehen.

Schulz macht Merkel für AfD-Erfolg verantwortlich

Schulz, dessen Partei noch in der großen Koalition regiert, machte allein Merkel für den AfD-Erfolg verantwortlich. Die von ihr betriebene Aushöhlung des öffentlichen Diskurses, diese Schlaftablettenpolitik habe ein Vakuum entstehen lassen. Das sei von einer Partei gefüllt worden, die schon am Tag nach der Wahl begonnen habe, sich zu zerlegen, sagte Schulz, ohne die AfD beim Namen zu nennen.

Jusos fordern personellen Neubeginn

Dem SPD-Nachwuchs reicht eine Neuausrichtung der Partei nicht. Er verlangt auch eine Verjüngung der Parteiführung. Juso-Chefin Johanna Ueckermann sagte, der angekündigte Gang in die Opposition biete der SPD die Chance für eine Neuaufstellung der Partei. Neben einem inhaltlichen müsse es auch einen personellen Neubeginn geben.



Ueckermann beklagte, die SPD sei zu alt und zu männlich - in den Gremien und in den Parlamenten. In der neuen Bundestagsfraktion sei kein Mitglied unter 30 und gerade einmal zwölf von 153 Fraktionsmitgliedern seien jünger als 35 Jahre. Deshalb ist es aus ihrer Sicht auch nicht verwunderlich, dass sich ein Großteil der jungen Generation nicht von der SPD vertreten fühle.

Historisch schlechtestes Wahlergebnis