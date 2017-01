Zeitungen schreiben spöttisch über den "Sozialdemokratischen Chaostag" und auch SPD-Vize Ralf Stegner bestreitet nicht, dass einiges schief gelaufen ist in der Kommunikation bei der SPD-Kanzlerkandidatenkür: "Ich will gern einräumen, die Öffentlichkeitsarbeit – das ist wie bei einer Generalprobe - die hatte jetzt nur einen Stern verdient. Aber hauptsächlich ist natürlich die Aufführung und die die Gesamtaufführung soll lauten: Mit dem bestmöglichen Kandidaten ziehen wir in den Wahlkampf und den Zeitplan haben wir auch fast genau eingehalten. Auf drei Tage kommt es nicht an."

Der ominöse Zeitplan der SPD. Seit Monaten gab es ein Mantra: Bei der SPD-Vorstandsklausur am 29. Januar wird der Kanzlerkandidat bekannt gegeben. Vorher sollten alle dichthalten – oder wussten eben noch gar nicht, wie sich Sigmar Gabriel entscheidet. Es hielten sich auch bis zuletzt Gerüchte, Gabriel würde weiter zaudern ob der Frage: Spring ich, spring ich nicht?

"Stern" und "Zeit" waren längst informiert

Selbst schuld: SPD-Chef Gabriel muss Kanzlerkandidat Schulz früher vorstellen als geplant. Bildrechte: dpa Offenbar war das aber nicht so – zumindest behauptet Gabriel im Interview mit dem "Stern": "Meine Entscheidung stand lange schon fest." Und außerdem: So entscheidend sei dieser 29. Januar nie gewesen. "Ich habe nie die Absicht gehabt, die Funktionäre der SPD am Sonntag einzuladen und dann zur Überraschung aller mal zu erkären, was wir jetzt machen. Denn natürlich gibt es Gremien, die vorher informiert sein müssen", erklärte er auf der Pressekonferenz im Willy-Brandt-Haus.

Doch die Gremien waren am Ende nicht die ersten, die Gabriel informierte. Sondern "Stern" und "Zeit" in Vorab-Exklusiv-Interviews. Am Sonntag hatte er sich zuletzt mit dem "Stern"-Chefredakteur getroffen. Nachdem er am Tag zuvor alles klar gemacht hatte mit Martin Schulz. "Stern" und "Zeit" wussten also, was kommt – noch vor zahlreichen Spitzengenossen. Die wollte der Noch-Parteichef dann am Dienstagabend ab 17 Uhr in einer Präsidiums-Sitzung informieren. Von der nachmittäglichen Fraktion war da noch gar nicht die Rede.

Typisch Gabriel

Aber kann ploppt um kurz nach halb drei die Eilmeldung auf: Gabriel auf dem Titelblatt des "Stern" und die zwei Worte: Der Rücktritt. Eilends informiert der SPD-Chef also die wartenden Abgeordneten im Reichstag, anschließend das SPD-Präsidium. So sei das nicht vorgesehen gewesen, räumt SPD-Generalsekretärin Katharina Barley ein: "Dass dieses Interview jetzt kurz vor den Gremien-Sitzungen rauskam, das hätte ich auch gerne anders gehabt. Aber am Ende ging es in den Gremien um die inhaltliche Entscheidung und da ist Sigmar Gabriel sehr viel Respekt gezollt worden. Und das zu Recht."

Bei allem Lob über Gabriels Verzicht und das mögliche Potential von Nachfolger Schulz passt dieses Procedere für nicht wenige Spitzen-Genossen ins Bild: Sigmar Gabriel inszeniert seinen Abgang holprig und unberechenbar.