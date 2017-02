SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will einem Bericht zufolge die Bezugsdauer für das Arbeitslosengeld I verlängern und damit die umstrittene Agenda 2010 reformieren. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, steht allerdings noch nicht fest, wie lange Schulz das Arbeitslosengeld künftig zahlen lassen will. Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) solle in den nächsten Wochen ein konkretes Programm vorlegen.