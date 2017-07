Mit den Forderungen nach einer Investitionspflicht des Staates, mehr sozialer Gerechtigkeit und einer Stärkung der Europäischen Union zieht die SPD in die heiße Phase des Bundestagswahlkampfes. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz stellte dazu am Sonntag ein entsprechendes Zehn-Punkte-Programm vor.

"Deutschland kann mehr", sagte Schulz bei der Vorstellung seiner Kernforderungen in der SPD-Parteizentrale im Berliner Willy-Brandt-Haus. "Es gibt diejenigen, die auf die Zukunft warten. Wir wollen die Zukunft gestalten." Im Falle eines Wahlsieges kündigte der SPD-Chef an, eine Investionsverpflichtung des Staates einführen zu wollen. Durch sie soll in den kommenden Jahren mehr Geld in schnelle Internetverbindungen, Straßen und Schienen, den Ausbau erneuerbarer Energien und Bildung fließen.



Im Grundgesetz sei zwar eine Schuldenbremse als Obergrenze für Haushaltsdefizite verankert, aber keine Vorgabe für Ausgaben, begründete Schulz seinen Vorschlag: "Neben der Schuldenbremse brauchen wir eine Mindestdrehzahl für Investitionen, die die Substanz unseres Landes erhält und zukunftsfest macht."