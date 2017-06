Die SPD will in Dortmund die Aufholjagd auf die Union einläuten: Kanzlerkandidat Schulz (re) und Generalsekretär Heil besichtigen die Westfalenhalle.

Die SPD will in Dortmund die Aufholjagd auf die Union einläuten: Kanzlerkandidat Schulz (re) und Generalsekretär Heil besichtigen die Westfalenhalle. Bildrechte: dpa

SPD diskutiert Wahlprogramm Schulz-Attacke vor SPD-Parteitag

Es klingt ein wenig nach Verzweiflung: SPD-Kanzlerkandidat Schulz liegt in Umfragen weit zurück. Jetzt attackiert er Kanzlerin Merkel und die Union als inhaltsleer und wirft ihnen eine Arroganz der Macht vor. Die SPD will am Sonntag in Dortmund ihr Wahlprogramm beschließen und zeigen, dass sie die besseren Ideen hat. Einen Schub erhoffen sich die Sozialdemokraten auch von Altkanzler Schröder.