Zwei Männer, zwei Papiere zur Zukunft der SPD – das eine veröffentlicht im Internet, das andere in der Parteizeitung "Vorwärts". In letzterer hat Martin Schulz seinen Auftritt. Er kündigt eine fundamentale Erneuerung der SPD an, stellt aber vor allem Fragen. Was haben wir schlecht gemacht, was gut, woran können wir anknüpfen? Das will Schulz von der Basis erfahren: "Deshalb werde ich gemeinsam mit der Parteispitze durch Deutschland reisen, um Mitglieder zu treffen und von ihren Erfahrungen zu lernen."