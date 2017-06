Mancher Sozialdemokrat fühlt sich derzeit in der Zeitmaschine. Da strampeln sich eine Partei und ihr Spitzenkandidat ab, liefern Punkt für Punkt ihres Wahlprogramms, laufen wie die Hasen, doch an jeder Umfrage und an jeder politischen Entscheidung dieses Jahres sitzt schon ein selbstbewusster Igel und lacht den gestressten Schulz-Hasen an. Merkel gegen Steinmeier 2009, Merkel gegen Steinbrück 2013, Merkel gegen Schulz 2017 - bei diesem Spiel ist Merkel immer der Igel und die SPD immer der Hase, was auch passiert.

Wahlprogramm hat SPD-Profil

MDR-Chefredakteur Stefan Raue Bildrechte: MDR/Marco Prosch Nein, man kann der SPD nicht vorwerfen, dass sie ohne nachvollziehbares Programm in diesen Bundestagswahlkampf ginge: Steuerreform vor allem für die kleinen und mittleren Einkommen, Rentenreform zur Stabilisierung des Rentenniveaus auf 48 Prozent, weniger befristete Arbeitsverträge, eine Bürgerversicherung für alle, bessere Schulen durch stärkeres Engagements des Bundes.



Das Wahlprogramm hat deutlich sozialdemokratisches Profil. Und glaubt man Umfragen und Untersuchungen, dann sind das auch Themen und Probleme, die die Bürger beschäftigen und die sie gelöst haben wollen. Und über allem schwebt die Leitparole "Gerechtigkeit!" Wer wollte die nicht? Und dazu noch ein Spitzenkandidat, der die freie Rede beherrscht, der engagiert und glaubwürdig wirkt und nicht so glattgebügelt wie viele andere.

Stoische Ruhe bei Angela Merkel

Kanzlerin Merkel - mit stoischer Ruhe in die vierte Amtszeit? Bildrechte: dpa Die Union führt wieder ihren ungleichen Wahlkampf: stoische Ruhe und eine Angela Merkel, die mit der Sicherung von Frieden und Wohlstand in aller Welt unterwegs ist. Manchmal auch in Hamburg, wenn die G20-Länder zu Gast sind.



Die Union lässt Schulz und Co. ins Leere laufen, weicht aus und bietet Merkel, Merkel und noch einmal Merkel. Eine schwierige strategische Aufgabe für die SPD-Wahlkämpfer um Hubertus Heil - und viel Zeit bleibt ihnen nicht mehr.

Mittel der Beschleunigung

Der Sonderparteitag in Dortmund soll ein Mittel der Beschleunigung werden, ein Treffen, das die schlimmste Gegnerin der SPD, nämlich die Resignation vertreiben soll. Ein erfolgreicher und kraftvoller Parteitag ist keine Garantie für einen Wahlsieg im Herbst. Ein verzagter und mutloser Parteitag wäre allerdings der Anfang vom Ende einer SPD-Wahlkampfkampagne in diesem Jahr. So einfach und zugleich schwer ist das manchmal.