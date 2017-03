Gabriel nahm den Jubel und langen Applaus der Delegierten sichtlich gerührt entgegen. Als Parteichef hatte er viele Kritiker in der SPD. Gabriel hatte den Parteivorsitz 2008 übernommen. Nach siebeneinhalb Jahren an der Spitze macht er den Platz für Martin Schulz. Der frühere Präsident des Europa-Parlaments soll die Partei in die Bundestagswahl führen. Er soll noch heute zum Vorsitzenden gewählt und zum Kanzlerkandidaten gekürt werden .

Gabriel hat mit seinem Rückzug der Partei neue Hoffnung gegeben. Bildrechte: dpa

Auch bei Gabriel überwog deshalb die Zuversicht. In seiner Abschiedsrede sagte Gabriel, es sei wohl der fröhlichste und optimistischste Übergang zu einem neuen Parteivorsitzenden, den die SPD in den letzten Jahrzehnten erlebt habe. Er sehe keinen Grund für Melancholie. Der Trend sei wieder ein Genosse, und so solle es bleiben.



Seinem Nachfolger flocht Gabriel einen Lorbeerkranz. Schulz zeichne aus, dass er einen klugen und wenn nötig kühlen Kopf habe. Auch habe er ein großes und heißes Herz, wenn es um die Menschen gehe. All das mache den 61-Jährigen zu einem exzellenten Vorsitzenden der deutschen Sozialdemokratie.