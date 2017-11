Der Mindestlohn ist ihr "Baby": Andrea Nahles sieht den Vorstoß von Parteifreund Scholz skeptisch. Bildrechte: dpa

Aktuell liegt der Mindeststundenlohn bei 8,84 Euro. Nahles sprach sich in der "Passauer Neuen Presse" gegen eine politische Lohnvorgabe aus. Die Anpassung sei in die Hände der Mindestlohnkommission und damit der Sozialpartner gegeben worden. "Das sollte auch so bleiben", sagte Nahles.



Der Vorstoß von Scholz kann als Beitrag in der parteiinternen Debatte über die Neuausrichtung der SPD nach der Schlappe bei der Bundestagswahl gesehen werden. Dabei ist allerdings die Forderung nach einem 40 Prozent höheren Mindestlohn etwas überraschend. Zuletzt hatte sich der Hamburger klar gegen einen Linksruck der Sozialdemokratie ausgesprochen.