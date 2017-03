Die AfD-Chefin Petry hat mit einem Zeitungsinterview Spekulationen über ihren Rückzug aus der Partei ausgelöst. Im Gespräch mit der Zeitung "tagesspiegel" sagte Petry, "weder die Politik noch die AfD sind für mich alternativlos". Es sei sinnvoll, das eigene Leben von Zeit zu Zeit zu überdenken und neu zu justieren. "So halte ich das auch jetzt, nach mehr als vier Jahren in der AfD, die einen enormen Kraftaufwand bedeutet haben und den Abschied von einem geregelten Leben", sagte Petry, die im Sommer ihr fünftes Kind erwartet.

Petry steht angesichts sinkender Umfragewerte ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl unter Druck. Zudem wird sie in ihrer Partei immer wieder massiv angegriffen, etwa wegen des laufenden Parteiausschlussverfahrens gegen den Thüringer Landesvorsitzenden Björn Höcke. Allerdings hatte sie in den vergangenen Wochen auch immer wieder ohne Anzeichen von Amtsmüdigkeit bekräftigt, dass sie mit einer geschlossenen Partei in den Wahlkampf ziehen möchte.