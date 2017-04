Die Bundesanwaltschaft ermittelt offenbar gegen 20 mutmaßliche türkische Spione. Wie die Zeitung "Die Welt" berichtet, geht es um den "Verdacht der geheimdienstlichen Agententätigkeit im Auftrag der türkischen Regierung". Die Zeitung beruft sich auf eine Antwort der Bundesregierung auf Anfrage der Linken-Bundestagsabgeordneten Sevim Dagdelen. Darüber hinaus liefen Ermittlungen gegen unbekannte Angehörige des türkischen Geheimdienstes MIT. Diese würden verdächtigt, angebliche Anhänger der Gülen-Bewegung in Deutschland ausgespäht zu haben.

Für die Türkei steckt der im US-Exil lebende Prediger Fethullah Gülen hinter dem Putschversuch im Sommer 2016. Ankara geht hart gegen Anhänger Gülens vor. Vertreter der Bundesregierung hatten es zuletzt aber als nicht hinnehmbar bezeichnet, dass in Deutschland lebende Menschen von ausländischen Geheimdiensten ausspioniert werden.

Die Ditib-Zentralmoschee in Köln Bildrechte: dpa

Im Januar hatte der größte Islamverband in Deutschland, Ditib, eingeräumt, für den türkischen Staat gespitzelt zu haben. Generalsekretär Bekir Alboga sagte damals der "Rheinischen Post", einige Imame hätten Informationen über Anhänger des Predigers Gülen gesammelt und an Ankara weitergegeben. Das bedauere Ditib zutiefst. Zeitungsberichten zufolge hatte die türkische Religionsbehörde Diyanet eine schriftliche Anweisung zum Spitzeln an alle Auslandsvertretungen der Türkei geschickt.