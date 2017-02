Nach dem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz hatten Bundesjustizminister Maas von der SPD und CDU-Innenminister Thomas de Maizière einen Zehn-Punkte-Plan zur Terrorismusbekämpfung präsentiert. Welche davon nun wie umgesetzt werden, soll in München entschieden werden. Und das recht schnell: Lediglich zwei Stunden sind für das Spitzentreffen anberaumt. Für gewöhnlich ziehen sich derartige Zusammenkünfte bis in die Nacht hinein.



Bereits am Wochenende signalisierte SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann die Bereitschaft, sich der Union in zentralen Punkten anzunähern. In der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" plädierte er dafür, Flüchtlinge, die auf dem Mittelmeer gerettet werden, zurück nach Nordafrika zu bringen – so könne man Schleusern das Handwerk legen. Innenminister de Maizière hatte zuvor die Einrichtung eines Auffanglagers in Tunesien gefordert.