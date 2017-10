Die Standesbeamten müssen immer neue Aufgaben übernehmen und sich dabei in viele Rechtsfelder einarbeiten – aber nicht alle Standesbeamten in Mitteldeutschland fühlen sich ausreichend auf die neuen Herausforderungen vorbereitet. Das hat eine Umfrage des MDR in Mitteldeutschland vor der Fachtagung der Standesbeamten in Thüringen an diesem Freitag ergeben.

So beklagt Heike Müller Hipper, Vorsitzende des Landesfachverbandes der Standesbeamten in Thüringen, dass immer mehr Gemeinden nur noch wenige ihrer Angestellten zu den vorgesehenen Schulungen für Standesbeamte schickten. "Da heißt es oft: Es reicht, wenn einer fährt." Der müsse dann, wenn er zurück ist, den Kollegen das Gelernte weitertragen.

Neue Gesetze in kurzer Taktung

Auch die Ehe für Alle sorgt für einen zusätzlichen Ansturm. Bildrechte: IMAGO Dabei ist die Arbeit der Standesbeamten in den vergangenen Jahren stetig komplizierter geworden. Die Beamten müssen sich auf immer mehr Rechtsfeldern auskennen. Das liegt Heike Müller Hipper zufolge zum einen an den vielen neuen Gesetzen wie dem zur "Ehe für alle", dem Gesetz zur Bekämpfung von Scheinvaterschaften und dem Verbot von Kinderehen. Der Standesbeamtin zufolge wurden neue Regeln zuletzt in hoher Taktung eingeführt.

Das ist aber noch nicht alles. Neben der in manchen Großstädten rasant steigenden Geburtenrate sorgt auch die höhere Zahl von Asylsuchenden in Deutschland seit 2015 für mehr Arbeit. "Es werden häufiger Kinder geboren, deren Eltern keine Pässe vorzeigen können", sagt Müller Hipper. Dann sei es aufwändig und manchmal gar unmöglich, eine Geburtsurkunde für die Säuglinge auszustellen.

Verband: "Es mangelt an einer Anerkennung der Tätigkeit"

Auch die Standesbeamten in Sachsen und Sachsen-Anhalt berichten von hoher Arbeitsbelastung und zugleich gesunkener Bereitschaft mancher Kommunen, ihre Angestellten für Fortbildungen freizustellen.

In Sachsen-Anhalt sind dem Verband zufolge seit 2015 kaum neue Stellen geschaffen worden, in Sachsen müssen die Standesbeamten mancherorts in benachbarten Kommunen mit aushelfen. "Es mangelt an einer Anerkennung der Tätigkeit", sagt Andreas Heinz, Vorsitzender des Landesfachverbandes Sachsen.

Gerade in kleineren Gemeinden ist es den Verbandsvertretern zufolge üblich, dass Standesbeamte nebenher auch noch beispielsweise die Friedhofsverwaltung übernehmen oder im Bürgeramt arbeiten. Das mindere den Verdienst der Standesbeamten. "Mit solchen Halbstellen umgehen Kommunen bewusst die gesetzlichen Vorgaben", sagt Andreas Heinz.

Kaum noch verbeamtete Angestellte

Als Beamte arbeiten dabei nur noch die wenigsten Angestellten in den Standesämtern. In Thüringen sind nach Schätzungen des Verbandes höchstens 80 von rund 300 Mitarbeitern in den Ämtern verbeamtet.

Das haben auch Recherchen des MDR bestätigt. Demnach sind besonders in kleineren Kommunen in Mitteldeutschland so gut wie kaum noch Beamte beschäftigt. Aber auch in einer Stadt wie Jena sind nach Auskunft des Rathauses nur drei von acht Standesbeamten tatsächlich Beamte. In Halle sind nach Informationen der Stadt zwei von 12 Standesbeamten tatsächlich verbeamtet, in Dresden acht von 37.

Städte und Gemeindebund Sachsen: Schwierig, Personal zu finden

Der Sächsische Städte- und Gemeindebund (SSG) hat die Belastung der Ämter auf dem Schirm. "Für die Standesämter ergibt sich insbesondere durch die gestiegenen Fallzahlen mit Beteiligung von Ausländern ein erhöhter Aufwand", sagt Mischa Woitscheck, Geschäftsführer des SSG auf Anfrage des MDR.

Besonders in den ländlichen Kommunen sei es schwierig, Personal zu finden – auch wegen der Eingruppierung von Standesbeamten in niedrige Gehaltsklassen. Aber, so Woitscheck: "Eine höhere Entgeltgruppe kann sich nur dann ergeben, wenn dem Standesbeamten weitere Aufgaben übertragen werden, insbesondere auch solche mit Leitungsfunktion." Das sei gerade in kleineren Kommunen oft schwierig.

Situation könnte sich Anfang 2018 weiter zuspitzen

Der Bürger spürt indes bislang wenig von der Situation in den Amtsstuben. Extrem lange Wartezeiten und geschlossene Ämter wie beispielsweise in Berlin gibt es den Verbänden zufolge noch nicht zu beklagen. "Noch federn das die Angestellten mit ihrem Engagement ab", sagt Heike Müller Hipper vom Thüringer Landesverband. In Sachsen aber kann es dem Verband zufolge schon einmal vorkommen, dass Familien zwei bis drei Wochen auf die Geburtsurkunde ihres Nachwuchses warten müssen.