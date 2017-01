Die CDU-Bundestagsabgeordnete Erika Steinbach hat nach mehr als vier Jahrzehnten ihren Austritt aus der Partei angekündigt. Grund sei die Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Angela Merkel. Steinbach sagte der "Welt am Sonntag", sie würde aktuell die CDU weder wählen noch ihr beitreten. Daraus könne sie nur die ehrliche Schlussfolgerung ziehen, die CDU zu verlassen.

Steinbachs Kritik ist nicht neu

Die 73-jährige Bundestagsabgeordnete übte in der Zeitung scharfe Kritik an der Kanzlerin. Merkel habe mit der Grenzöffnung 2015 gegen geltendes Recht verstoßen. Auch bei der Energiewende und der Euro-Rettung habe sich Merkel über geltendes Recht hinweggesetzt, ohne dass das Parlament sie daran gehindert habe.



Steinbachs Kritik an der Kanzlerin ist nicht neu. Schon im September 2016 hatte sie nach der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern erklärt, das Vertrauen der Menschen in die CDU-Chefin sei wegen der Flüchtlingspolitik tief erschüttert. Bei der Wahl war die CDU mit 19 Prozent nur drittstärkste Kraft hinter der SPD (30,6 Prozent) und der AfD (20,8 Prozent) geworden.

Storch lädt zum AfD-Eintritt ein

Gleichzeitig lobte Steinbach in der "Welt am Sonntag" die AfD. Die neue Partei sei entstanden, weil sich die CDU einem "linken Zeitgeist angepasst und ihr Alleinstellungsmerkmal aufgegeben" habe. Die stellvertretende AfD-Bundesprecherin Beatrix von Storch twitterte am Samstagabend, "konservative Ex-CDU‘ler seien in der AfD immer herzlich willkommen". Einen Wechsel zur AfD strebt Steinbach laut Medienbericht aber nicht an.

Hessische CDU: Schritt war absehbar

Die CDU-Frau und langjährige Präsidentin des Bundes der Vertriebenen war 2012 über ein Direktmandat in ihrem Wahlkreis in Frankfurt/Main erneut in den Bundestag eingezogen. Schon ein Jahr später kündigte sie parteiintern an, nicht noch einmal für ein Mandat kandidieren zu wollen. Der Generalsekretär der CDU Hessen, Manfred Pentz, sagte am Samstagabend, Steinbachs Vorwürfe seien "haltlos und maßlos". Ihr Schritt sei absehbar gewesen. Es wäre konsequent, wenn sie nun auch ihr Bundestagsmandat niederlege.