Mit einem leidenschaftlichen Plädoyer für Demokratie hat sich Frank-Walter Steinmeier als Außenminister aus dem Bundestag verabschiedet. Steinmeier nutzte seinen etwa 20-minütigen Redeauftritt in der Debatte über die Verlängerung der Bundeswehr-Ausbildungsmission im Nordirak zu einer Bilanz seiner zurückliegenden drei Jahre als Außenminister.

Diese hätten gleich zu Beginn große Herausforderungen bereit gehalten. Als Beispiele nannte er die Unruhen in der Ukraine, die Annexion der Krim durch Russland, die Ebola-Krise und den Aufmarsch der Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" im Nordirak. Hier sei die deutsche Verantwortungsbereitschaft vom Tag Eins an getestet worden.

In viel zu vielen Ländern werden die Freiräume von parlamentarischer und zivilgesellschaftlicher Opposition beschnitten, und selbsternannte starke Männer haben die Verachtung von demokratischer Kontroverse sogar zum Herrschaftsprinzip erhoben.

Zugleich habe in den sozialen Netzwerken auch in Deutschland teilweise die Sprache jedes Maß verloren. Es sei ein Raum für anonyme und enthemmte Kommunikation entstanden, in dem immer neue Erregungswellen mehr Klicks erzeugten als Fakten oder Argumente, kritisierte der Minister.