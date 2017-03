Mit einer symbolischen Amtsübernahme im Schloss Bellevue in Berlin hat der neue Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Sonntag die Nachfolge seines Amtsvorgängers Joachim Gauck angetreten. Dessen Amtszeit war um Mitternacht geendet.

Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender wurden zunächst von Gauck und seiner Partnerin Daniela Schadt am Amtssitz des Bundespräsidenten empfangen. Nach einer gemeinsamen Teestunde, die etwas länger dauerte als geplant, verließen Gauck und Schadt dann Schloss Bellevue, in dem sie fünf Jahre lang als Staatsoberhaupt und First Lady gewirkt hatten.